交流站：中学科目编班更有益学生发展

新加坡建国以来，中学科目编班是教育制度第二次大规模的改革。从2024年开始，教育部将全面落实新制度。我们看到分流制度即将全面走入历史，学校将不再以快捷、普通学术和普通工艺源流来给学生分班。所谓“聪明的学生”和“不那么聪明的学生”的身份标签，也将从此划上时代的句号，减轻家长和孩子的压力。

我是1960年代旧教育制度的产物，那个时候没有分流，若中小学年终考试不及格就得留级；中二年终考试后，按成绩好坏分配进入理科、工科和文科班，成绩不好的一般被分到文科班。在那个年代，能考取三年工艺学院（现今的理工学院）的工程毕业证书，就有不错的就业机会。理科班的学生，大多数会读两年制的初级学院或三年制的高级中学。在A水准会考中，成绩优越的才能进入大学。当时只有新加坡和义安工艺学院，大学也只有新加坡国立大学和南洋理工大学，不是每位莘莘学子都有机会继续接受高等教育。

今天，我们有五所理工学院和六所公立大学，还有不少私立大专院校，完成高等教育的学子不计其数。为了使家长和学生不被小学分流制度影响，教育部早在2008年率先废除小学分流制度，改用科目编班制度取而代之，成效不错。

中学分流制度也是时候走入历史，改为科目编班制度，中学的科目更精细化、多元化和现代化。希望落实科目编班制度后，学生不会再被“学习标签”束缚，能够根据自己的兴趣和能力选修课程，为未来的改变做好准备。