交流站：为何须律师申请遗嘱认证？

常听说最好在生前立下遗嘱，否则过世后会给后人添麻烦，得请律师向法院申请遗产管理书才能分配遗产，而且无遗嘱财产处理的律师费会更贵。因此，10多年前就安排母亲上律师楼立下遗嘱。

当初还以为立了遗嘱，若母亲往生，遗嘱执行人就可凭遗嘱，到建屋发展局处理母亲遗留下来的三房式组屋，并按照她的意愿分配给受益人。但事实并非如此。到建屋局询问后，才得知即使生前立了遗嘱，执行人在处理遗产之前，还是得找律师向法院申请遗嘱认证。等法院签发了遗嘱认证书，赋予遗嘱执行人处理死者遗产的权力之后，才能到建屋局处理组屋的变卖事宜。

这笔律师费比立遗嘱还贵上好几倍，最低也要1500元。遗产还未分配，就须付律师费。早知就自己立遗嘱，再找两个见证人签名，证明当事人是在头脑清醒下立的遗嘱。这可省下第一笔律师费，反正有无遗嘱还是得找律师申请认证。

我不解的是，有了遗嘱为何还得聘请律师向法院申请认证？母亲的遗嘱是在注册的律师楼办理的，两名见证人都是律师楼的律师，这还不足以证明遗嘱的真伪吗？建屋局也有律师，只要核查后确认遗嘱有效，执行人应该就可以按照遗嘱进行变卖组屋的事宜。除非受益人有异议，到时可自行聘请律师处理。

我上网查阅时，看到一则广告：“有鉴于其中的复杂性，强烈建议聘请律师为您处理。”申请遗嘱认证到底有多复杂？除非遗产丰厚，受益人有异议，否则申请过程应该不会太复杂吧？友人两年前通过律师申请遗嘱认证，在受益人都无异议的情况下，执行人按照遗嘱分配遗产，过程十分顺利，感觉律师费好像白给了。

虽然说遗产少于5万可以不必申请遗嘱认证，但只要有组屋，不管大小，市价怎么可能少于5万元呢？这摆明就是要人申请遗产认证，让遗嘱失去应有的功能。

如今立遗嘱不必假手于律师，网上都有标准的样板供参考。申请遗嘱认证怎么不能呢？现在律师收费贵，讲两句话写两行字就值千金。这不是一般小市民能负担得起的。