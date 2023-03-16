交流站：吁批准以保健储蓄支付带状疱疹疫苗

近来处处可看到敦促年长者接种带状疱疹疫苗的宣传广告，周边一些朋友曾经感染，过程非常辛苦。日前有一位90余岁的老人家告诉我，她春节后突然患上带状疱疹，令她痛苦不堪。她感染之处在眼睛附近，在医院休养数日后虽然痊愈了，仍心有余悸，身体也变得虚弱。

带状疱疹，华人民间俗称“生蛇”，发病原因不明，发病位置也不固定，发病时身体极为难受。我听多了，也开始担心，于是依据媒体宣传指示，就到附近诊所询问。不问不知，带状疱疹疫苗须要接种两剂，每剂费用约360元，还未包括消费税，也不能使用保健储蓄支付。

接待的职员还提醒，确定要接种者须提前预约及付款，诊所才会从他处购入疫苗，准备依预约日期接种。换言之，欲接种带状疱疹疫苗，每人须承担近千元的费用，年长者也不例外，什么建国一代的卡都派不上用场。在物价高涨的当下，如此昂贵的预防性医药费与生活费拔河，肯定会败下阵来。

据悉，带状疱疹病毒可通过皮肤、空气和接触衣物传播，接种疫苗乃防患于未然。为了社区年长者的健康与福祉，在不加重国民生活负担的前提下，吁请卫生部提供优惠价给年长者。同时，既然国民都有保健储蓄，为何不能批准使用，好让年长者个人或子女减少现金开支的压力，及时为年长者和家人提供保护。