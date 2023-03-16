交流站：SimplyGo应加强效率

我在2022年11月11日可以免费体验乘搭新地铁路线那天，恶梦就开始了。SimplyGo那天在多个地铁站搞促销，我在还没完全了解细节的情况下，就将手中的易通卡转换成SimplyGo卡。在结束一天的新地铁线体验后，我乘搭附费地铁线时才发现在出闸门时，平时该显现的收费额已被SimplyGo取代了。第二天急忙拨打热线询问该如何将手上的卡还原。接听电话的职员说，我只须到指定的地铁站票务处就能协助我还原.

隔天起了个大早，想尽快把事情办好，抵达地铁站后，票务处的职员却说只有付了8.10元后才能还原，还说他们与SimplyGo属于不同机构，没有办法帮我处理，只好无功而返。后来我再次联系SimplyGo的职员，他再次保证没有问题，结果来来回回去了三次都没能办成。

去年12月，这名职员叫我先付费换取一张新卡，再备好所有的证件、收据，通过电邮申请索赔。可是这一等至今已经3月了，致电不少过50通询问进展，收到的回复都是“还在处理中”，想知道SimplyGo是想借故拖延让我自动放弃，还是在考验我的耐性？又或者根本就不可能有索赔这回事？这已经不是8.10元数额的事，而是这么一家大公司的诚信与效率问题。尤其是在新加坡这样一个讲求高效率的国家，SimplyGo的做法让人无法接受。