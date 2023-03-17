交流站：喜见新租赁计划试行

《联合早报》3月14日报道政府将于年底在宏茂桥试行新的“单房共享设施”租赁计划，我打从心里支持这项计划，认为对低收入单身者是个喜讯。

一般人都希望有自己的家，有个安全的栖身之所，然而，社会上还是有晚上不知道要睡在哪里的同胞。我以前在建屋发展局前线参与管理组屋的工作时，深切体会到建屋局对解决国人居住问题的用心。

退休前我负责管理租赁组屋，当时有一个短期租赁计划，以低廉的租金，让两个有需要但互不认识的家庭合租一间三房式组屋。住在主人房附带厕所的家庭，要多付10元房租。没有家庭的单身人士，可以两个人搭配，合租一间一房半厅的组屋。

总之，建屋局确实是想尽办法，尝试用种种可行的方式为不幸的一群提供住处。建屋局在为他们提供住处的同时，也正视两个陌生人住在一起的不同需求和可能遇到的问题。这次推出独住一房，设施共享的试点计划，就是要尝试实际解决这些问题。

新计划的单人房里，个人生活起居的基本设施都有，非常理想，也会减少摩擦。我以前就处理过两个陌生人住在一起的个案，能互相包容与和平相处的不多，一旦发生争执，总是很难调解，通常都会不欢而散，浪费建屋局苦心安排的资源。

针对这项新计划，我有一些额外的建议。既然是提供个人居住的房间，管理方面应该规定单人房只有注册租户可以出入，男女租户应该安排住在不同楼层，不能有访客。

制定这些规定，将能够杜绝一些可能发生的棘手问题，提高计划成功的机会。