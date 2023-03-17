交流站：组屋空置不自住应收回

为了实现“居者有其屋”的目标，政府在组屋方面给予各种津贴，协助国人在可负担的情况下，获得良好的住处。这是非常好的政策，也成功地推行了几十年。

然而，近年却出现不少组屋屋主，自己不住却依然霸占组屋，甚至任其空置数年，或整间出租获利。这种趋势不健康也不应该，也违反了组屋政策的初衷。屋主出租整间组屋，就说明他根本不需要组屋来居住。政府应有权收回这些组屋，因为还有很多真正需要组屋的人在等候。更令人不满的是，为何允许那些屋主在购买私人房产后，还继续保留组屋，并整间出租？建屋发展局应确保所有组屋的屋主都只能二选一，若有能力拥有私人房产，就必须放弃组屋。

据《联合早报》报道，约3%的组屋屋主同时拥有至少一套私人住宅。其中约45%的屋主将整个组屋单位出租，没有自住。另外有4%出租至少一个房间。政府不应允许屋主在组屋到达最低居住年限后，无须出售组屋，便可购买私人住宅。这显然是错误的政策，政府不应允许屋主在获得组屋津贴后，还可利用组屋出租赚钱。虽说只有3%，但拥有组屋的人很多，哪怕是3%，也是很庞大的人数。

我建议组屋政策应该改进，制止通过组屋牟利的行为。市场近期常出现百万元售价的组屋，这并非建屋局的目标，更非组屋政策的初衷。组屋绝不应该是为国人牟利所建。建屋局应有权强制出售组屋，并要求屋主退回购屋津贴。此外，通过组屋牟利主要分出租赚取租金和出售赚溢价两种，这些收入都应加强征税。

滥用组屋是不可取的，建屋局应加以管控，保护国家和广大人民的利益。