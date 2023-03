我住在榜鹅区,这里以年轻夫妇居多,小孩也多。平日在邻里,我常听到父母亲几乎全程都以英语和孩子交谈,选择说华语的真的是风毛麟角。这在年轻一代家庭都很普遍。

近日我亲耳听到一对夫妇与小学学龄孩子的对话,英语口语让我讶异又难过。父母当时以“华语式英语”对孩子说的话,或是想问“你(功课)做完了吗?”,可说的英语却是“You got do finish or not?”

我认为父母如果英语差,华语比较好,就应直接跟孩子讲华语,让孩子在学校学正确的英语。若选择与孩子讲支离破碎的英语,反而会连累孩子,也让孩子失去一个学习和使用华语的家庭环境。