《交流站》每周六选刊过去一周网民在《联合早报》面簿页面及早报Kopitiam面簿页面的谈资，让报纸读者也掌握网上民声。

马国第二通道关卡 系统故障

我觉得系统故障似乎经常“选择”发生在高峰期，弄得进出新马的体验非常不愉快。【James Ang EK】

塞车状况，还是数十年如一日！【Wong Yoke Ling】

又一起扫QR码 错付百倍款项事件

这大概就是扫QR码后，自己错误填入价钱，是个常见的错误。建议商店改成每道菜一个包括价钱的QR码，这样顾客就无须自己输入。【Rhican Rong】

真的要很小心检查，然后才点按付款，小数点的位置真的很重要！【Jenny Angel Koh】

妇女沦钱骡监10个月

政府应该立法协助受害人向钱骡追讨钱财上的损失。因为没有这些人的账户，骗子是无法把钱转出去的。【Gan Kok Hwee】

许久沒联络的朋友，突然出现提出请求，最好三思而后行。別为了一时贪念而惹上牢狱之灾，得不偿失！【Lee Wan Ling】

物价无限上涨须管控

无可否认，邻里购物券对一些真正有需要的人起了很大的帮助作用，但物价永无止境地涨，如果不设法抑制，政府也不可能一直继续分发购物券吧？这样也会使一些民众养成依赖性。【Lim Hock Kong】

物价随着时代、政策、环境因素而发生变化。财政预算沙盘推演方案中注入许多不明确因素，土地少、人才稀、能源缺、区域危、矛盾多、分歧大，金融危机隐匿蓄势而发。【Wilson Tan EL】

一些小贩 停止提供电子付款

不知道大家有没有发现，其实问题并不是出现在科技上，而是人类的诚信。老是把问题推到别的人和事身上，而不正视自己的缺点，才是人类最大的问题。【Joe Winther Tan】

小贩摊主在繁忙时段，想上厕所都要强忍着，如何有时间仔细查看过账与否。数码付款效率确实有待提高。【Gan Sum Ho】

两熟食中心 碗碟堆积卫生差

食客己经把碗盘归还到指定地方，应该探讨自动化把这些碗盘送去清洗中心，自动化清冼后归还给各个小贩摊位。至少在新的小贩中心，应该包括这些设施。【Sayhoch Tan】

以为让食客自己归还碗盘就减少收碗盘的和洗碗的人手，才搞出这样的问题。其实应该大大增加洗碗的人手才对。【Yvonne Lee】