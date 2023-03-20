交流站：归还碗盘措施成功了吗？

从表面上看，国家环境局推动的归还碗盘措施是成功的，现在大多数国人在用餐后，都会将碗盘拿到收集处，桌面大体上是干净的。

但有上小贩中心用餐的国人都会觉得，要找到一张空着又干净的桌子是一种运气。多数时候，我们都要自己用纸巾清理桌面，才能放心地在上面用餐。即便这样，清洁卫生不到位的情况还是不断出现，问题到底出在哪里？

政府强制用餐者自行归还碗盘，其中一个目的就是要缓解清洁工不足的问题。现在雅柏小贩中心和牛车水小贩中心的碗盘收集处的碗盘还是来不及清理，说是清洁工不足及难请，难道又要出新条例要求食客帮忙处理吗？

我曾经提出，商业问题应该按照商业模式解决。小贩中心管理层应按照摊位的数量，该请多少清洁工，该给多少薪水，都清楚列在合同里。如果承包商出问题请不到人，就应该追究责任。

收拾碗盘和清理桌面并不是一件轻松的工作，再加上薪水不高，很难吸引年轻人甚至中年人加入。这就造成愿意从事这一行的大多是长者，而他们体力较弱，行动较慢，又怎能期待他们快速清理，尤其是在用餐的繁忙时段。

环境局真的有必要对症下药，解决问题。这里提出一些建议：

一、不要让承包商有借口辩称工人难请，随便以人头充数。如果他们决定聘请长者，就必须确保受聘者有最起码的工作能力；

二、吁请人力部考虑让承包商以一对一的比例申请聘用外籍劳工，解决清洁工短缺的难题；

三、让食客直接把碗盘归还到各个摊位，而不是中央收集处，摊位前则须备有收集桶；

四、管理层应时刻检查淸洁工是否在工作岗位上，因为很多时候，尤其在非繁忙时间，碗盘收集处根本看不到清洁工。

每一个用餐者都希望有一个干净的用餐环境，国人也应该各尽本分。管理层在设计清洁流程时，也应考虑到效率问题。