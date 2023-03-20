交流站：我看不懂《天马行空》

《天马行空》在本届奥斯卡颁奖典礼获得多项大奖，华人影星杨紫琼破天荒赢得“最佳女主角”，成为首位获此殊荣的亚裔影星。

我慕名走进电影院，却被无休止和无厘头的打斗和高科技特效搞得头痛欲裂。我就想问一句，现今还可不可以好好讲故事？

那个忙里忙外的华人洗衣店妇人，面对帮不上忙的丈夫和添乱的女儿，还有须尽孝道的父亲，这种剧情很容易让人产生共情。妇人面对桌上摊满的各种收据和账单，桌子一角坐着饿了只管发怒的父亲，这是想诉说夹心层在异国他乡打拼求存的故事。

然而，影片接下来就开始“黄”腔走板，出现各种无厘头的玄幻情节，以及好莱坞烂片里的胡打滥斗场景；影片里的华人老公，延续了以往好莱坞电影里的华人弱鸡形象。当无休止的打斗让人忍无可忍之时，突然来了一片宁静辽阔的荒野，荒野中摆着两坨石头，石头的对话是用字幕打出，突然显得肃穆神秘，周围也传来几声抽噎，我也瞬间屏住呼吸。可惜好景不长，打斗和荒诞场景再次重现。有人说这是影片中展示的“存在主义”，如此高深，令我们这些俗人摸不着头脑。影片结尾落入好莱坞式俗套，即爱的感召可解锁一切难题，家庭和社会在一片爱与和谐中和解。

我不禁怀念起一部伊朗电影，用的都是当地语言，也没有字幕，讲的是小男孩和他的作业本的事情。但我就读六年级的孩子都能看懂，都被感动，而且能用华语把整个故事讲出来。我真的很怀念这类简单清澈，单纯感人的电影。

《天马行空》这部电影我看不懂，奥斯卡把奖颁给这样一部影片，更让我搞不懂。