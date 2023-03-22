交流站：助老人克服寂寞与孤独

人到了晚年，很容易陷入寂寞与孤独。他们心里渴望的是情感的寄托，需要有人与他们交谈。许多老人因为退休后，时间流逝，人也很快苍老，身体各部位都在起变化，思考与记忆力衰退了。特别是独居老人，心理和生理都面对压力和负担，一旦进入失忆与失智的状态，情况就严重了。

有个83岁的老华校生，退休后从事写作，出版几本书。他每天一定要出来活动，到处看看，找朋友喝茶谈天。一有灵感和素材就写作。他说三个女儿对他很孝顺，出版的书都是她们赞助的。每次出门要通过手机告诉女儿他在哪里，随时需要就可以来接他。姐妹轮流带他到餐馆吃饭和旅游。他的三个女儿都树立了敬老的楷模，做到尊重、关心与爱护，对老人家亲情的流露是很重要的。

老人喜欢聊天，只要到咖啡店、公园角落和组屋底层，就会看到他们相聚谈天。他们有的不相识，有的来自左邻右舍。这些老人也只有与同年人相聚畅谈，才能得到快乐。很多家庭白天年轻人上班上学，就剩老人独守家门，没有谈话的对象，日子久了自然感到寂寞。即使孙子下课回家，也难得说上几句话；加上教育关系，很多年轻一代只会说英语，方言完全不行。这就是现代家庭沟通上的现实状况。

解决老人的寂寞与孤独，在外工作和居住的儿女，再怎么忙也要回家看看父母，除了经济上提供家用，更重要的是精神上的陪伴。一些经济状况欠佳的老人，为生活还须在外做清洁工、捡旧纸皮和报纸。我们的社会应当以积极和支持的态度，对待这些行业的老人，不应歧视与嘲讽。

老年人也曾年轻过，为国家和社会做过贡献。现在的年轻人，有朝一日也会老的。如何使老人不感到寂寞与孤独，需要社会各阶层的共同努力，当然改善医疗服务更是必要的。