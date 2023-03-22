交流站：玩烟花棒须申请？

朋友的儿子生日，邀请我们前去她住的执行共管公寓参加生日派对。大家在楼下吃完烤肉后，便收拾好场地回到公寓切生日蛋糕，吃完蛋糕后，一群小男孩在屋子里实在吵闹得很，于是带上了男主人早买好的一盒烟花棒，下楼到游乐场玩。

孩子迫不及待地点燃烟花棒玩了起来，我和朋友负责监督着他们。正在孩子玩得尽兴时，公寓保安来到我们面前说：“你们不能在这里玩这些烟花棒，万一引发火患怎么办呢？”朋友听完立刻道歉，表示不知道不能在公寓场地玩烟花棒，因为过去中秋节的时候有看到孩子在玩。保安说：“这是须要申请的。”我们赶紧督促孩子，手中的烟花棒烧完后就不准再玩了，他们也听话。我和朋友立刻收拾好地上燃烧过的烟花棒铁丝，保安见状也就走开了。

几分钟后，保安再次折返，手里拿着一份文件夹，对着我们说：“把你们的楼号、单位门牌和电话号码给我，以防万一有什么意外发生，我可以找到你们。”我和朋友对视了一会儿，朋友坚持不给，就这样僵持不下。我当时觉得，也许当时朋友认为的“意外”和保安所指的“意外”根本是两回事。朋友认为，意外是指“发生火患”之类，而保安所指的“意外”，也许是指他针对这起事件所须要做的调查。

最终他们没有达成协议，保安气呼呼地离开，朋友也委屈地说：“我从来不知道在楼下是不能玩烟花棒的，可是保安要我的住处和电话号码，让人感觉隐私被侵犯。”

我偶尔也会在住家组屋楼下，看到许多小孩在节日时玩烟花棒。想问有关当局，是否允许玩烟花棒？如果是基于火灾隐患，为何公寓保安又会说“这是须要申请的”，难道申请了就不会有问题？