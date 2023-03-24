交流站：目睹医护人员遭粗暴对待

三分之一的医护人员每周至少目睹或经历一次骚扰或暴力对待。为了加强对他们的保护，预防骚扰和暴力对待医护人员劳资政工作小组建议：如果骚扰和暴力对待医护人员的病患病情不急，或会被拒绝治疗和护理；而暴力对待的看护或访客也可能被禁止进入医疗设施。

到医院时，总会在登记柜台后方的墙上看到类似的告示：“请尊重我们的医护人员。”在接通医院的电话，如更改预约时间时，也会听到如下的录音：“我们的工作人员正耐心地协助你，请不要辱骂我们的员工。”

看来，骚扰和暴力对待事件在医院实属平常，只是我还没有亲眼目睹过。

不久前，我居然真的看到这样的一幕。

我依约到新加坡中央医院H诊所看骨科医生。也许12月是医生清假的高峰期。整个诊所只有一名医生值班，他必须在两间诊室来回穿梭，刚好那天病患又多。我等了一个半小时，不耐烦之下，便到外面柜台询问还要等多久？柜台职员说没办法，医生都请假去了。

我回到诊所时，见到一名男子在大喊大叫说，他等了那么久，还要他等下去吗？他当时强行打开诊室的门，想跟医生理论，立刻被护士拦在门外，于是就用脏话暴骂。

轮到我看医生时，那男子又开门要冲进来。当时医生看着他，以平静的语气吩咐护士：“叫保安把他拉出去，我不要为他诊治。”

当我结束问诊出来时，仍见到他在大呼小叫，而保安只能站在一旁，一脸的无可奈何。

难道连保安也奈何不了他？看来真的非出动警察不可。