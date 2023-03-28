交流站：学华文其实不难

读了《联合早报·交流站》于3月7日刊登的古嬿卉《反思新社会与华文教育》一文，提到“华文的地位在节节败退”，以及“在缺少使用华语文的大环境下，如果少了鞭策，学生的华文能力会好起来吗”的质疑，我深表同意。环境对学习语文的重要性，是不争的事实。

学习华文难吗？关键就在学习环境。最近看到《海峡时报》有一则关于七岁女孩当上华文补习老师的新闻，从中看得出学习环境的重要性。女孩其实只是扮演陪同的角色，她负责用华语与同辈学童沟通、讲历史故事、玩游戏，同时培养他们的兴趣。

家长的反馈都很正面，觉得同龄学童共同学习，打破死啃书的框框，通过游戏和在互动中学习，相互鼓励，可以享受学习的过程；尤其是对单语家庭中长大的孩童，更是难得的机会，可以不用鞭策，让他们自然而然学会用华语表达。

最近和老同学茶叙，一位同学说，他念小学二年级的孙女很生气地用英语告诉他：“I hate Chinese language”。问她原因时，她情绪化地说：“太难了！就算把字写对了，老师却说笔顺错了。”正确的笔顺对学写汉字很重要，是让学童掌握如何把字写得端正、匀称和美观的基础，而笔画顺序能增強记忆和速度。要如何打开这个心结，让他的孙女了解汉字并不难学？如果换个环境，换个方法，用游戏方式，从象形着手，用道具让学童看到汉字的演化，肯定能加强学童的记忆和接受度。

其次，市面上的媒体和广告，应该少用似是而非的谐音字扰乱学习。农历兔年期间，为了增加气氛和幽默感，凡是能用上“兔”字谐音的贺词，几乎都不被放过，例如：兔（突）飞猛进、扬眉兔（吐）气、发愤兔（图）强等等。农历新年过去后，没想到最近电视连续剧的剧名也这样玩。这样下去，不单是学童，就连成年人也分不清哪个字才是正确的。我不明白，难道就没有更好的剧名可代替吗？非要用这样的谐音不成？一旦连续剧流行下去，是否考虑过后果?

其实，学习任何一种语言，都要有良好和健康的学习环境。这对学童而言更是重要，因为他们暂时还没有辨别真假的能力。在上世纪五六十年代，因为缺乏资源和科技，学习过程都是在不断鞭策下进行的，而新时代有多样化的学习管道和平台。要培养孩童对语言的兴趣并不难，须要持之以恒。希望年轻一辈，对学习华文会感到骄傲。