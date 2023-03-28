交流站：人工智能与人力资源可共存

高科技数码化、机械化、自动化系统的发展，让人们可以体验更美好的生活方式，享受更便利和快捷的服务，并改善人们的生活素质，这是大家所向往的。但人工智能是否会让更多人失去工作呢？

种种例子说明，未来有许多行业将被人工智能和机械化取代：机器手冲泡咖啡淘汰传统咖啡师傅；无人驾驶车子淘汰司机的角色；智能贩卖机应有尽有，将导致小商店和便利店面对关门的可能性。

目前，这类高科技人工智能设备价格不菲，还得定期维修，虽然可以媲美人工亲手制作出来的产品，但成本还相当高，一时间无法快速普及，尤其不是小规模的公司可以承担得起的。不过，未来潜能无限，主要是人工智能机器人不需要休息，可以24小时操作生产，从而替代倍数的人力资源。

生活中很多“固定且重复性质高”的工作，早晚将由人工智能取代，人都要靠边站。有人说，研发这些高科技产物，须要投入大笔的经费，又将造成许多人失业，想来好像得不偿失。

我觉得人工智能与高科技产品的发明，如果用于一些危险性高的工作，例如灾难救援，是非常好的。这样一来，可更好地保障人们的生命安全。此外，还有一些智能产品的面世，可减轻人们的压力与负担，应该大力支持。

所谓“鱼与熊掌不可兼得”，人工智能的推出，势必减低对人力资源的需求，这是让人伤脑筋的事。然而，深入思考，我们还是可以采纳多元化的做法应对。我们既要发展人工智能，同时也要通过终身学习和培训机制，推动人力资源的就业转型。这样做，可以提高人们的技术和就业能力，满足对人力资源的新需求，同时也将大大提高生产力。