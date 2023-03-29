交流站：周受资是处理危机与压力的典范

新加坡籍的TikTok总裁周受资3月23日出席美国众议院能源和商务委员会的听证会时，单枪匹马面对美国两大党议员针对TikTok安全问题的五个小时轮番“拷问”。在万般压力下，他对答沉稳、从容自信和儒雅大气的魅力，一时成为全球舆论的焦点人物。新加坡竟能培养出这么优秀的人才，让很多人都很惊讶。

周受资1983年出生于新加坡，毕业自华中初级学院（现华侨中学高中部），18岁参与国民服役，受过军官训练，之后到英国伦敦大学和美囯哈佛大学深造。因为他精通中英双语，所以受到囯外许多科技企业如小米、脸书和TikTok等大公司的青睐。但他始终保持低调，在新加坡除了科技界，一般国人很少注意到他的存在。

今年才40岁的周受资工作勤奋，从不浪费时间，这样的人物成功自然不在话下。我曾询问一位同校毕业的校友对周受资的看法，得到的结论是，周受资身上全面体现了华中校训“自强不息，学以致用”的特质。

朋友这番话，触动我反思新加坡政府在教育和国防上的政策。我国教育推行的双语政策，让学生有机会到东西方的著名大学求学和深造；囯防方面，我们采纳男性囯民在满18岁时，必须参与国民服役的政策。

我们这一代的男性，都接受过这两年半的军训生活，从中学到许多处事做人的道理，也培养许多积极的习惯，例如纪律、意志、耐力和韧性。好些事业上有成就的高管朋友曾告诉我，他们的领导能力、英文的沟通技能与居安思维危的心态，都是在服役的军旅生涯中锻练岀来的，同时也提高了他们的社会责任感、团队合作精神和解决问题的能力。

双语教育制度提高了学生的文化和国际视野，精通中英文也提高国人在囯际上的就业竞争力，让他们更有机会获得理想的工作。周受资在成功的道路上，除了个人天资聪颖与勤奋努力外，这两项政策对他也应该有着深厚的影响。

新加坡是个小国，人才有限，不久前我们才失去创新科技的沈望傅，现在则出现了优秀的周受资。我希望周受资的成就和出色的表现，能够激励年轻国人，成为他们在处理危机和压力时的典范。