交流站：中国签证中心服务值得表扬

中国虽已对旅客开放国门，但疫情前对新加坡护照持有者15天免签的政策尚未恢复，凡是要去中国的国人都要先申请签证。社媒上有很多转发的视频显示，每天去中国签证服务中心申请签证的人都大排长龙。很多人因此推迟或取消去中国的计划。现在申请中国签证要填写更多资料，审查也更严格，而且要在网上先预约。

我按照网约的日期和时间，一大早就来到中国签证服务中心。当时现场少说也有200人。拿号码等候了一段时间，我们被安排到七号窗口。负责办理的女士非常有耐心，仔细审查我们的申请表格，核对每一项所须要提供的支持文件，发现不对的地方还细心地引导我们当场修改。我原来申请的是商务签，当她得知我一年内要多次往返后，建议我应该申请探亲签证。当我须要补充资料时，这位服务女士还安抚我说，不必紧张，可以给我时间去准备要补充的资料。

我太太原本网约4月中旬，但这会使她错过清明节，而且我们也无法一同出行。服务女士了解情况后，也告诉我们如何解决问题。虽然排队、等候、审核、打印和补充文件花费了较长时间，但这位服务女士的耐心解释、温柔的语气、友善的举措、专业的服务态度、仔细严谨的作风，完全平和了我们的焦虑与忐忑。我们担心拿不到签证，无法及时购买机票而错过清明节。因为我们申请的是加急签证，她清楚告诉我们第二天下午就可以来领取，而且还细心提醒只须一个人来领就可以。

这次申请签证的过程，是一次美好的体验，签证中心服务人员的态度真的值得表扬。李显龙总理这几天正在中国访问，希望能给国人带来好消息，15天免签政策能尽快恢复。