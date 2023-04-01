交流站：银行应积极发觉可疑交易

3月11日我带着女佣到华侨银行，报备两笔会在当天完成付款的可疑交易。我到了银行才发现，其实有好多笔1美元至10美元的交易，而且大多数都来自微软商铺。我当下立即安排取消威士转账卡，更换成普通提款卡，再申请交易提醒通知和网上银行服务，以方便查看交易。

我觉得银行须要改善处理可疑交易热线的操作流程。首先我打热线时，已经再三提醒接线人员，女佣的英语理解能力很弱，须要用简单的英语跟她沟通，但却被拒绝，结果花了将近30分钟才完成女佣的身份认证步骤。这可是举报可疑交易的热线，应该有更有效率的方法，尽快查出可疑交易和阻止任何新的交易通过。

另外我不明白的是，为何银行不能立刻阻止那两笔即将完成付款程序的可疑交易，却要等付款完成后，才能通过打热线或到银行去要求取消交易。银行为何不能及早通知顾客，有关从今年1月开始陆续出现的好几笔可疑交易。我觉得这些损失都是可以避免的，因此想提出一些改善建议。

一、所有从银行户头，信用卡转账到电子钱包或网上交易，都须要通过一次性密码（OTP）认证。

二、任何数额的交易都应该可以发出交易短信通知，因为大多数没被发现的可疑交易都不超过10美元。

三、如果在一周内有超过三笔不寻常的交易时，就应该发信通知客户，因为客户的手机可能已经被入侵，或更换了联系号码。

四、不应该鼓励客户在开户头时申请转账卡，而如果客户提出申请，应该提醒潜在的风险。

在这个诈骗案件不断发生的年代，银行应该扮演更积极的角色。