交流站：我国医疗系统效率高

3月24日，我因为右脚中趾红肿，打电话预约去宏茂桥综合诊疗所看医生，订到11时20分的预约。值勤医生一看就判断是细菌感染，立刻吩咐说得去医院，须要住院三天左右，注射抗生素，如果抗生素有效，就可以改用口服抗生素。他也写了推荐信，要我马上去陈笃生医院。

我没有去医院紧急部门看医生的经验，原来医院的紧急部门是这么繁忙，等候区里，病床是男士一排，女士一排，两排中间也停满病床。护士忙碌地穿梭于病人之间，我打从心里佩服他们的效率。有位护士拿着图片卡，跟我说病房紧张，问我介不介意去亚历山大医院留医，或是到原传染病中心改建成的陈笃生医院收留病房。我最后选择陈笃生医院的收留病房。

第一晚我的病床暂时安排在1C，也就是在走廊，并和单人房的男病人共用厕所。第二晚就移进单人房。因为这里之前是传染病中心，所以都是单人房。在医院住了三晚，每天有医生检查，护士送药、量血压、量体温和量血糖，三餐送到面前，半夜睡得很沉，都会被叫醒来量血压，照顾妥当。

常听人说医院的食物不好吃，这回我入住却觉得每餐的白饭、蔬菜、肉类都很好，还有水果。

宏茂桥综合诊疗所医生的判断真准，细菌感染的确得留医注射抗生素，之后就可以改用口服。我们的医疗系统安排有效，从看诊到入住医院，都有很好的照顾，令人心存感激。