交流站：我国公厕卫生与服务待改善

上个月到台湾自助旅游，出门都是乘搭公共交通工具，八天的旅程，除了早晚在旅店，其余时间用的都是公共厕所。让我惊叹的是台湾公厕的清洁程度，还有台湾清洁工人的工作态度，令人佩服不已。

受人尊重的台湾清洁工，穿着整齐的制服执行任务。她们几乎时时刻刻都在工作，洗厕所从来不关闭入口，一间一间洗，客人进进出出，一般看见“刚洗好”的牌子方才推门进去。洗手盆抹得一干二净。有一次我还看见一位清洁工，把大刷子绑在竹竿上清理天花板的横梁，敬业的工作态度叫人折服。

回到新加坡，除了樟宜国际机场能够看到清洁水准高的公厕，其余地铁站的公厕都没法相比。交通繁忙的地铁站公厕更不用说了，尿酸味几乎远处都能闻到，洗手盆内外都湿淋淋的，地上水滴处处。不是厕所内没厕纸，就是用过的纸巾满地都是。这当然也要怪那些没公德心的使用者，但奇怪的是，我很少在地铁站公厕看见清洁工的踪影。最常见到本地公厕清洁工，是在每天早上8时30分左右。这也许是他们的上班时间，但这个时候，公厕几乎都在门口摆放着“清洗进行中”，不让使用厕所的牌子。

有一次，我晨运后经过四美地铁站，突然想上厕所，走去地铁站底层的公厕，无奈不能进入，扫把、拖把与垃圾桶挡住入口处。我只好走到地铁站旁的商场找厕所，又发现入口被堵，因为工人也在清洗，只好去到二楼的厕所，没想到同时间也在清洗！

清洁公司、商场业主或地铁站管理人员是否可以更灵活安排，更有效地制定工人的工作时间与流程？此外，我们也要加强对国民的教育，做个负责任的使用者，上完厕所一定要抽水，再查看是否把马桶坐垫弄脏。

新加坡要真正成为一个花园城市，公厕的干净卫生是须要大家共同努力维护的。