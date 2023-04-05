交流站：培养双语人才乃当务之急

TikTok总裁周受资在美国众议院能源与商务委员会听证会上的表现，令许多人刮目相看。他的坚毅和自信、谦卑和诚恳，以及忠于职守，沉着应对的能力都令人赞赏

周受资曾就读南洋小学、华侨中学及华中初级学院，为他打下华英双语的坚实基础，也让他具备中西文化交融的实力与优势。他后来到英国和美国著名大学深造，更进一步开拓了他的视野与格局。

从周受资的表现，我们看到了双语和双文化修养的重要性。新加坡的教育一路来都强调双语培训，积极培养国家所需要的人才。可令人担忧的是，时至今日，大部分学生在华文学习方面的表现并不理想。许多团体和学者都提出了许多有建设性的补救之道，期待学生能够驾驭两种语言。语言是一种技能，只有在有效掌握双语后，才能进一步去探究“双文化”。

新报业媒体华文媒体集团社长李慧玲在4月1日于《联合早报》发表的评论文章《好个周受资，然后呢？》指出：“周受资现象，是Tiktok、中美关系等大课题以外，让我们也思考新加坡在这个新的世界格局、人才培养的议题中，一个很好的切入点。”对我国来说，再也没有比培养人才更重要和迫切的，尤其是面对这种竞争激烈的国际舞台。建国50多年来，新加坡这个小红点就因为有许多人才挺身为国效劳，才能大放异彩。

国家要继续进步，国力也要继续提升，因此未来将需要更多人才，尤其是双语人才。一旦人才培养出现断层，必然会影响国家的发展。或许，我们可以考虑让英文好，同时又对华文学习有潜质和兴趣的高中生，在高中继续选修高级华文，鼓励他们在大学继续选修相关科系。这对高阶双语人才的培养或许会更有效。