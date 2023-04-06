交流站：港脚坊平价超市团队服务卓越

坐落在港脚坊（Kangkar Mall）的职总平价超市，从开始24小时营业至今已有十几年。起初只有偶尔路过时才会进去买东西，并没觉得这家超市有什么不一样的地方。直到某天我在超市内随手拿了一盒葡萄，正要去付款时，一位排货员叫住我，告诉我手里的葡萄已经不新鲜要淘汰了，之后拿了一盒新鲜的给我。我从来没有碰到这样的服务，于是开始对这家超市更加信任，去购物的次数也多了。

近年我晨运后，都直接到这家超市去购买当天的《联合早报》，结果结识了一群热心的服务人员。他们分别是：蔡延荣（排货员），金凯（排货主管)，Gloria（收银员)，Jasmin（收银员）以及Manimaran（排货员）。

他们是超市一群固定上夜班的员工，服务态度友善、亲切、有效和周到。让人敬佩的是，他们对所有顾客都一视同仁，有时还会给顾客带来额外惊喜；例如有一次，我拿了一包豆子刚要付款时，收银员发现有瑕疵，就立刻提醒我去换一包。

冠病疫情刚开始时，口罩缺货，他们知道我也在等口罩，因此货源一到后，他们一见到我就立刻提醒我去购买。在找蔬果时，蔡先生在方便时也会顺手拿给我。他们也知道我每天会在同一时间段买报纸，就把一份《联合早报》放在方便我领取的地方。诸如此类的善意，让人觉得这家超市的员工特别用心。

当然，或许只有在特定时间段，工作量允许的情况下，他们才有机会发挥超预期的服务水平。可是按我过去的体验，很多其他超市就算工作人员闲着，也都在滑手机，面对顾客的询问，常会粗声粗气回应。

这群超市员工真的很值得表扬！他们虽都来自不同背景，有些是本地公民，有些是来自国外的打工族，我相信超市有给予良好的训练，但他们对待工作的热忱和努力是很少见的。当多数人都已熟睡的深夜里，他们默默工作，为客户带来温暖。

英雄不一定都是英姿飒爽的大人物，他们其实存在于各个毫不起眼的社区角落，以自己简单的方式发光发热，为生活增添温情。