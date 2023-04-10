公共卫生意识反映人民素质

首先，因为雨季的关系常刮风下雨，公路旁布满的枯叶会堵塞排水的沟渠洞口，枯叶积累雨水会滋生伊蚊。最近很多地区似乎没人定期打理，都是在居民举报后才处理。若我国真要种100万棵树，枯叶的问题务必妥善处理。对话会提及用科技提高清洁效率，国家环境局可考虑购买清理枯叶的小机器人，相信会事半功倍。

国家的环境清洁与公共卫生程度，反映人民的素质与政策的有效度。我们一路从冠病疫情走过来，国人对公共清洁与卫生的意识究竟提高了多少？我认同早报读者吴莲珠女士在4月5日《我国公厕卫生服务待改善》中分享了台湾的卫生情况，我观察到香港也是如此，很少随地乱抛垃圾的情况，居民很多都戴着口罩。我在新加坡不时看到有人咳嗽或打喷嚏却又不戴口罩，认为只是咳一两声不碍事。这种观念必须通过广泛的教育及时纠正。

永续发展与环境部兼交通部高级政务次长马炎庆在对话会提出一项挑战，发明一台能改变人们心态的机器。如果居民都能认同保持环境清洁人人有责，就不会把垃圾随手丢到环保箱里。如果国民卫生意识提高，知道细菌和病毒如何传播，并愿意共同防范，就会明白不应随地吐痰和身体不适时要戴口罩，这样一来在各种流行传染病暴发时，应会较容易控制。如果要有效地更正人们的观点，公共教育必须持久推广。