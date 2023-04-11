交流站：早报“定格百年”摄影展意义深远

《联合早报》“定格百年”摄影展，刚于4月5日至9日在来福士城购物中心举行，展出早报摄影团队历年的100幅佳作，分五大主题：国家发展、重大新闻事件、政治历程、社会人文和冠病疫情。展出的包括前《南洋商报》和《星洲日报》的旧照片。

我在4月6日参观这个摄影展。早报摄影主任李天锜说，新闻照有社会责任的考量，例如冠病疫情实施阻断措施期间，民众一听闻“封城”的风声，马上将超市架子上的货品一扫而空。虽然摄影记者都将这一切捕捉入镜，但从未刊登，因须顾虑刊登是否会制造另一轮的社会恐慌。筛选照片当然要考量新闻价值，另外就是能否创建共同的记忆。

展出的一张照片是在冠病期间，有人在电梯“面壁思过”。三年前电梯画上格子，乘客各站一席方寸，这段往事可能大家已淡忘，可照片却能为国人保留一些苦中作乐的回忆。

我认为最感人的是纪念胜安航空MI185空难《持花戴孝的小女孩》的照片，虽没灾难场景，但失去亲人的小女孩的宁静画面，却让人感受到隐隐约约的阵阵哀伤，照片力量大。

“定格百年”摄影展中，我认为最具个人回忆价值的三张照片是“哥里门桥”、“大马金杯足球赛”和“史拜罗斯号爆炸案”。

我的老家在俗称“吊桥头”的哥里门桥畔，退潮时乌黑的河床发出阵阵恶臭，涨潮时河水像绿茶般，是跳入河中游泳的好时光。哥里门桥左侧有座粪桶公厕，如厕前最好先搽半瓶风油，掩盖臭味。1970年代常跟哥里门桥畔的邻居，结伴前往新落成的国家体育场观看大马金杯足球赛，几乎每场赛事都坐满5万多名球迷。

最后是1978年10月12日史拜罗斯号油槽船爆炸事件，76名工友死亡，69人受伤，为新加坡史上最严重的工业意外。爆炸案发生前几个月，我在裕廊工业区工作半年，工友间培养起“劳动感情”。跟工院同学结队到新加坡中央医院探访陌生的伤者，他们全身包着纱布，从眼神中能感受到他们对前来探望的人是充满感激的。之后我在船舶业工作多年，安全设计与规划永远排在第一位。

这些历史照片都承载了我们的许多共同回忆，摄影展真的意义深远。