交流站：年长者应积极适应数码化

数码化的广泛使用使许多年长者应接不暇，但这是新科技迅速发展的必然趋势。科技发达的新经济时代，一切都讲究效率，新加坡这个小红点为了跟上其它发达国家，也得快马加鞭，迎头赶上并设法超越或突破。新加坡能够得到世界的认可，取得无数领域的领先位置确实不易。在这样一个适者生存的环境，若老一辈不跟着时代走，很快就会被时代所淘汰。

数码化是新时代的产品和使命。现在几乎人人都有一台智能手机在身，随手一按，快捷又方便，何乐不为呢？我们就拿两个领域的数码化为例子探讨。

首先，目前的银行大多已推出数码化服务。可老一辈习惯了柜台服务，总觉得比较亲切、真实和安全可靠。但银行已逐步取消或减少实体柜台服务，导致年长顾客得起早到还有柜台服务的银行排队苦等。可老一辈若还是坚持不学习，跟着时代的步伐走，就无法享受数码银行服务所带来的便利。

再者，现在想在路边等德士，一般上都不易等到。年长的德士师傅反映他们也没有办法，因为利用手机应用召德士是普遍流行的方式。德士师傅也乐得不必兜圈子找搭客。除了省去空车寻客的油费和时间不说，利用平台还可赚取更可观的收入。当然，这就苦了不谙数码应用的年长者。

老一辈的德士师傅为了生计，也得逼自己不断学习新科技；只要肯学，很快就可以上手。