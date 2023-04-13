交流站：也谈新加坡华人独特性

《联合早报》于4月8日刊登了王赓武《何谓新加坡华人》（下篇），对“新加坡华人”进行了深入的探讨。我尝试从社会、文化和经济层面，对新加坡华人这一概念进行解读。

新加坡华人指的是在新加坡生活的华人群体。这个定义涉及语言、文化和价值观的认同。新加坡作为一个多元种族的国家，华人占相当大的比例。

王赓武指出，新加坡华人的形成与发展有丰富的历史背景。从19世纪中期，大量的华人移民涌入新加坡，他们主要来自中国福建和广东省。这些移民来到新加坡生活和工作，渐渐融入了这里的多元文化色彩，形成了今天的新加坡华人文化。

此外，马来西亚、泰国和印尼也有华人，也处于多种语言和种族的环境。新加坡华人与他们有什么不同？或者说我们都属于“南洋华人”。其实他们都有相似性：华人血统、能讲华语和各自的方言，在一定程度上保留着中国传统文化与价值观。但由于各国历史背景、社会环境和政治制度不同，自然在文化、习俗、生活方式和认同感上存在一定的差异。

新加坡华人的独特性主要表现在以下几方面：

一、身为一个多元文化、种族和宗教的国家，华人在这样的环境中与其他种族互动交流，形成更包容、开放与融合的文化特质。

二、新加坡的经济发展和国际地位优势，使得国人在教育、职业发展和生活方式，与其他国家的华人有所不同。教育程度和国际化思维，让我们有较强的竞争力和全球化意识。

三、政府推行双语政策，使得国人在学习华语和保留方言的同时，也有较高的英语水平。

四、新加坡华人的社会观念和价值观，在很大程度上受到现代化和法治化等方面的影响，使得他们的家庭观、婚恋观和事业观也有所区别。

综上所述，新加坡华人的独特性，与所处的社会环境、教育和经济成就、国家政策以及现代化发展的步伐，有着密切的因果关系。