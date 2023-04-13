交流站：反驳“汉人不抗拒外来统治者”论点

《联合早报》于4月7日刊登的王赓武《何谓新加坡华人》（中篇），我很惊讶作者用了四段的章节，论证“汉人不抗拒外来统治者”这个论点，令人匪夷所思。

首先，从人性的角度看这个论点，试问有哪个民族会不抗拒外来统治者？“不抗拒”和“抗拒失败”是两回事，前者是态度和立场，后者是因力不能及。把抗争后失败而不得不接受外来统治，当成不介意，世上会有这样的民族吗？

再者，“汉人不抗拒外来统治者”这样的事情根本不存在。中国历史上，汉人也许因为势单力薄，无法抵抗非汉人的统治，但被侵略时，汉人无一例外，都殊死抵抗。

蒙古帝国当年势不可挡，被欧洲人称为“上帝之鞭”，在几十年的时间里打下了东亚、中亚、东欧等，先后灭亡了40多个国家。身体羸弱、近在咫尺的南宋人，是最后被征服的。如果汉人没有抵抗，南宋怎么可能成为最后一个被灭国呢？到了满清入关，汉族人和中原大地其他民族进行了极为悲壮的抵抗，为了报复和威慑，当时满族人对汉人的屠杀，是以屠城屠省为单位的，汉族人口锐减了80%，这是“不抗拒”吗？民国之后日本入侵，一样是遭到了汉人和少数民族的顽抗，经过八年的艰苦抗争，终于把侵略者赶了出去。从这些历史看，“不抗拒外来统治者”的说法从何而来呢？

身为知名历史学家，应该清楚汉人多次悲壮反抗外来入侵的历史，或许作者要表达的是，汉人顽强地从几段被外来统治的历史中存留了下来，极为不易地保留和发扬了中华文化。但这和“不抗拒”完全是两回事。

第三，文中有一处笔误，就是提到南方的汉人，在1000年的时间里，受汉人统治的时间与南宋一样长，作者显然没有把北宋和明朝计算在内。

对于清朝时的满汉矛盾，经历了200多年的融合，满族人对汉人的藐视和轻蔑仍然存在。汉人一直是在意和抗拒外来统治的，这不只是出于气节和民族情节，更是关乎生死存亡和子孙利益和尊严的问题，怎么可以用一句“不抗拒”来表达？