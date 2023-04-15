交流站：积极改变工作心态

读了3月19日《联合早报》采访组副主任刘嘉铿在《想法·早餐时间》的《我只是打工的》一文，深深认同这就是时下很多员工的心态。为什么会有这样的情况呢？我觉得很大的程度上是教育模式和怕做错事的心态造成的。

在10年的中小学教育中，教师大多数时间都花在传授知识和教导生活技能。但教学的侧重点，大多放在教什么是对的，以及什么是错的不能做，而答案往往都有一个统一的标准。做错了，或许就要被罚，而把一般事情做对做好则没有太多奖励，像是理所当然的。这样的教学模式和培育制度，难免会使学生产生“少做少错，多做多错”的心态，日后就会演变成“报喜不报忧”的工作态度。不必了解真相，也不用改变，自然不用负责任。让一切保持现状，减少麻烦，这就是典型的打工心态。

离开学校步入社会后，其实除了对与错，还有很多复杂的情况。因为除了对错是非黑白，往往还有许多灰色地带。要用什么样的态度对待自己的工作，取决于自己看待工作的角度。如果只是为了一份工资，必须做公司指派的工作，就很难产生“主动性”和“责任心”，因为毕竟不是自己想做的工作，便只停留在打工的心态。

要改变“我只是打工的”这种观念，就必须从改变自己的心态开始。凡是来我公司上班的同事，我都引导他们建立“不怕做错”的思维，培养有主动性和责任心的企业文化。除了赏罚分明的制度，更重要的是赞美和奖励辛苦为客户服务的前线同事。这才能够推动他们积极接受客户的反馈，改善企业的不足和可提升的空间。

当工作场所充满更多正能量和创新思路，团队的心智也将更健全。积极追求完美之余，却能接受不完美，进而变得更完美。