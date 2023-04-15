交流站：望更多人加入义剪行列

在当义工的生涯里，我结识了一些长期在不同地区，以不同形式参与义工服务的妇女。她们会到心理卫生学院、疗养院、乐龄中心、教堂、慈怀病房、智障者收容所，为有需要的人免费剪头发。有时则上门为病人义剪，或一天内跑两个地点。

我们做义剪的，一般都要自己准备所有工具。电动理发器，坏了一个又一个，自费买了一个又一个。有些机构甚至要求不可以交叉使用这些工具。除了工具，来回的交通费也是我们自己承担；有时候我们甚至自掏腰包，用省下的伙食费，买食物给所服务的中心享用。

有些服务地点，环境照明不足，又不能开风扇，怕地上的头发会满场飞，结果大家都剪得满身大汗。可是因为心太软，我们还是义不容辞地继续做下去，有很多人更是为了当义工而去学剪发。后来发现需要免费剪发的人越来越多，有时候不小心剪得不美，自己心里也会很难受。

冠病疫情之后，有些较年长的义工退出义剪的行列，有些则重回职场工作赚钱，也无可厚非。我希望通过技能培训补助，可以吸引更多有志的义工，通过培训掌握这项剪发技能，一方面可以填补剪发义工的不足，同时也能在日后赖以谋生。

其实，有很多义工是自由业者，因心怀慈善，便付诸行动，做一些有意义的事。希望将来能有更多人加入义剪的行列。