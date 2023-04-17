交流站：自2014年已装置中央再循环垃圾槽

谨答复《联合早报·交流站》于4月10日刊登的吴惠君读者投函《处理回收物新建议》：

我们感谢吴女士的反馈。新加坡约80％居民人口居住在组屋，建屋发展局在支持国家对市镇与组屋区可持续发展的承诺方面，发挥着关键作用。

自2014年1月以来，新公共住房发展项目的设计，已融入一套基本的环保设施，以更有效地管理水、能源和废物。这是建屋局持续确保每一座新组屋都成为环保家园的一部分，以为居民营造更绿色、更洁净、更健康的生活环境。

这套环保设施，包括在组屋每一层装置中央再循环物垃圾槽，以提高住家回收率。它位于不可再循环和普通垃圾的中央垃圾槽旁边。这让居民在处置可再循环物时更方便，他们可以将可再循环的家庭垃圾扔进住家外的垃圾槽，而不必下楼去找最近的蓝色回收箱。

为了提高居民对可回收垃圾的认识，垃圾槽上方有一个指示牌，说明哪些垃圾可以回收，并培养正确的回收习惯与做法。其他环保设施，包括组屋内的节水装置、共用空间设有动作感应器的LED灯，以及通过利用可再生能源，帮助降低高达20%能耗的能源再生电梯（regenerative lift）。

建屋局将继续建造环保家园，为新加坡人提供更绿色、更洁净和更健康的环境。

建屋发展局

处长（智能与可持续发展研发卓越中心）

何临森