交流站：储蓄银行未及时取消错误汇款

我于今年1月10日通过储蓄银行（POSB）的户头汇款到中国，一共汇了979元（人民币4960元），后来发现当时不小心汇错了户头。我马上打电话给储蓄银行的热线号码，让他们阻止这笔钱的汇出。储蓄银行的工作人员告诉我，可以阻止这边的汇出，不过要征收一笔手续费。我同意支付手续费，工作人员说会帮我办理。

隔天1月11日，我又拨电查询，是另外一位工作人员接听，他重复说已经在办理中，并会扣除这边的手续费。过了10多天，我发现钱还没有回到我的户头，于是又拨电查询情况，没想到工作人员却说还没有办理。我当时很生气，要去投诉他们，他们要求我再给多六天时间，向中国那边的银行要求协助，若办不到再去投诉。六天后我再次拨电查询，他们居然还没有解决这件事，只是找了他们的经理联系我。经理最后告诉我，中国那边的银行回应说帮不了我们，因此储蓄银行无能为力。

如果储蓄银行的工作人员，能够在第一次接到电话后马上处理好这件事，就不会有后续那么多麻烦。当时我是在错误汇款后的5分钟内就打电话给银行要求取消交易，银行应该有录音。我为了这件事情多次跟储蓄银行沟通，最后他们却不愿负责。我觉得储蓄银行的高层应该知道这件事情，这是人为失职，希望银行高层能负责解决问题。