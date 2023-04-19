交流站：听取民意是整体政府职责

我是兀兰园（Woodlands Park）的居民。去年11月15日《联合早报·交流站》刊登了《请在惹兰万邦建无障碍走道及增设交通灯》一文，反映了我对兀兰园的一些建议，包括将惹兰万邦目前有设计缺陷的人行道，整修成时下政府提倡的无障碍人行道，以惠及这里的乐龄人士与行动不便的轮椅使用者出行；以及在惹兰万邦斜坡道出口，与北上南下的兀兰路交汇处，在马路分界围栏处，设置交通灯管制。

目前该处虽然有一座天桥供居民使用，但上下两边各39级台阶，对乐龄人士以及有脚疾或身体不适的人，是很大的挑战。他们只好走到较远处无围栏的地方冒险越过马路。许多年轻人，哪怕身强体健，也根本不想浪费时间和力气使用天桥，宁可走到远处过马路。若等到惨祸酿成才来亡羊补牢，恐怕为时已晚。

文章见报后10余天，陆路交通管理局有一名女职员，通过《联合早报》与我联系，了解了我们的心声后，就没有下文。至于有关惹兰万邦修建无障碍行人道一事，据说是归国家公园局管辖，更是渺无音讯。

当我的建议见报后，附近邻居陆续传来认同的短信，让我很受鼓舞。但遗憾的是，我们日盼夜盼，至今已经过了半年，两个相关部门均毫无动静，也没有在报章上正式回应，让我们感觉反馈被忽视。政府一向来都非常重视民意，希望相关部门表现一定的尊重、重视与支持。