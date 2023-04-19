交流站：家长应推动孩子学习双语

副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰在4月8日为双语嘉年华活动致辞时，鼓励家长在家中与孩子用母语沟通，“为了培养孩子对母语的热爱，他们必须在一个自然、有吸引力及有趣的环境中接触母语”。

2019年，李显龙总理在主持“讲华语运动”40周年纪念时，也曾经呼吁“家长在家里多和年幼的孩子讲华语，让他们从小耳濡目染”。总理也曾说，小孩对语言最为敏感，吸收力最强，也能够更轻易地分辨不同的声调和学会标准的发音。两位政治领导人先后向家长发出呼吁，可见家长在孩子学习华语的过程中，扮演极其重要的角色。

我记得在2017年，新加坡华文教育学会主办了一场家长对话会，主题为“未来的孩子，孩子的未来”。在会上，主讲嘉宾教育心理学家苏启桢博士分享了帮孙子学习华文华语的心得，呼吁家长不要为了沟通上的方便而迁就孩子，与他们以英语交谈，建议把住家变成“浸濡之地”，以华文贴纸，贴在日常用品上，让孩子认识常用名词。此外，双语绘本、儿歌、动画和网上语文游戏，都是让孩子接触华文的资源。

这次由新报业媒体集团主办的双语嘉年华，邀请本地歌手郑可为夫妇分享如何在家中鼓励孩子使用华语。他们夫妇俩都跟孩子讲华语，从日常对话中教导孩子讲正确的华语。他们也让孩子学唱流行歌曲，从旋律中认识词汇。这正是所谓的在家里营造学习环境。

我建议身为父亲的可与孩子说英语，而母亲则跟孩子讲华语，日子久了形成一种习惯，孩子定能在自然的情况下，切换不同的语言。这一次的双语嘉年华，我亲眼看到不少家长带着学前儿童，踊跃参加活动，讲台前座无虚席，可以说十分成功。我希望这项活动能变成常年活动，并且轮流在不同地区举行，唤起家长对孩子学习母语的重视。总之，家长是孩子学习双语的推手，学好双语是一项必须坚持不懈的工程。