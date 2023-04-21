交流站：“坦诚”是合作前进基石

“坦诚”是一种内在的修养，也是处事待人的态度，能够促进家庭和谐、成员亲爱无间；也能令社会团结、建立互信，是国家合作、拼搏和前进的要素。

在家里，父母应坦诚让孩子了解家庭状况，若遇到困境或经济窘迫的威胁时，让孩子学习共同承担责任。如果父母刻意隐瞒这些问题，认为孩子只要把书读好，其他的事不必操心，这不是正确的做法。父母应该让孩子体验在困难中成长，明白自己在家中应负起哪些责任，家庭成员如果能相互谅解，共同努力，即使物质享受欠缺，但精神上仍可丰实。孩子也应向父母坦诚自己的学习情况、生活烦恼等。如能彼此坦诚，孩子将能在健康的家庭环境中愉悦生活。

从企业的角度，管理层应以坦诚的态度，让员工了解公司的运营方式以及未来的发展方针和盈亏情况。这会令员工觉得受到重视，推动他们为公司效力，即使公司出现经济危机，必须裁员或减薪，员工也会谅解。相反地，如果管理层耍心机、使手段，碰到危机时员工也不会挺身而出共进退，企业就会面对倒闭的可能。

对学校而言，校长若诚心诚意地关心教师和学生的发展和利益，让全校上下明白治校理念和未来的发展计划，教师会更有归属感，学生也会尽自己的责任为校争光。这样大家可以在真诚、相互谅解与和谐的氛围中工作和学习。

在国家的治理层面，领导人及各部门的部长必须精诚合作，坦诚向国民阐述国家在各个方面，如经济财政、教育政策、医药制度、社会福利、公共建设、文化发展等的短期和长期的计划，让国民建立对国家未来的展望。如果国家领导人缺乏信誉，没有坦诚地向国民讲解国家的状况、政策的目标和国家的愿景，将使国民对国家丧失信心。

要做到事事坦诚并非易事，但至少不应虚伪造作、不玩阴谋诡计、不唯利是图。