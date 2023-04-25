交流站：“没什么”的生存和成功之道

一个“没什么”的人的成功，靠的是智慧和求生的奋斗精神。对一个国家来说，更是生死存亡的关键。

4月16日拜读了《联合早报》执行总编辑韩咏梅《以“没什么”心态迎向动荡世界》一文，看见“没什么”的新加坡展现了大智慧。她阐述土生博物馆，放弃展示古董文明遗物的传统，转以独特风格的本土人文文化为主，为博物馆找到出路擦出火花。

我在4月15日听了樟宜机场集团主席陈义辅先生的一场演说，讲述了他投入公用事业局（PUB），参与水源收集的工作，与国人一起奋斗，让一个“没什么”的新生国家不但得以生存，还在经济发展上突飞猛进。新加坡于1965年在毫无准备中诞生，建国总理李光耀没有立国的欢呼喜悦，代之的是悲情的潸然泪下。新加坡当时真的是“没什么”，是个脚下没有安全网的悬空独行者，完全没有失足或失败的余地。

新加坡当时缺乏食水，建国总理当时指示，国内的一切公共政策，必须围绕治水政策而行。同时，新加坡也大力招揽本地和国际人才，参与科研和创新，发展成为世界的水源研发中心。新加坡目前已有国内集水区的水源、进口水、新生水和海水淡化这四个主要水供来源。陈先生说，这不是一个转劣为优的现象，是国人舍命求生的奋斗精神的实现。

新加坡至今的无数辉煌成就，并没有、也永远不可能扭转先天的地理缺陷；我们靠的是人定胜天，但可持续性是一个巨大的挑战。一旦国人的求生奋斗的精神松懈，已取得的成就可能会昙花一现。

国家的兴亡，靠的是集体求生的奋斗精神和博大精深的大智慧。大智慧如百川有容乃大，新加坡求才若渴的心态，不能有所放松。若不在智慧上求进，单凭求生精神奋勇往前冲，则有勇无谋。

近乎养尊处优的现代国人，须要提高警惕；别不经意地让权益心态萌芽滋长，只求收获，不问耕耘，坐享前人的努力。求生精神和权益心态，两极不相容，总是此长彼消，逐渐加大的权益心态自然会导致求生的奋斗精神的萎靡，这么一来国运就堪忧了。