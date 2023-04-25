交流站：七建议防受骗

在数码科技与人工智能发达的时代，以假乱真的诈骗伎俩真的层出不穷、千变万化。为了避免受骗而回到不用电脑、智能手机、不上网的时代，削足适履，不切实际。在此提出七点建议供参考：

一、首先最重要的就是不要存有贪心的念头。这句话说起来容易，面对好处的诱惑时，不是每个人都能做到的。

二、不要轻易相信陌生人发送来的信息和任何要求。特别是涉及到个人资料以及财务相关的信息，并且养成习惯，定期更新电脑和手机的密码和提升设备的安全系统。

三、绝对要坚持不轻易提供任何密码给别人，特别是银行的一次性认证密码，否则银行户头就可能遭入侵。

四、收到来历不明的信息、电话或邮件时，先征询家人、亲戚和朋友的意见。积极参与朋友群的交流，听取经验和建议，很可能会有助于我们在受骗前清醒过来。

五、使用智能手机时，不要随意点击陌生链接，或下载来源不明的软件和应用。

六、应及时安装政府官方提供的防诈骗应用，例如，ScamShield等，防止诈骗集团入侵盗取信息。

七、经常关注可靠的大众传播媒体分享的防骗信息，以及近期的案例，从中汲取经验并加强戒备心.

总而言之，我们要不断地提升对新科技发展的认识，要与时并进，不要轻易掉入诈骗集团的陷阱。