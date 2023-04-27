交流站：街景维护应确保道路使用者安全

谨答复《联合早报·交流站》于4月25日刊登的林冠雄读者投函《市镇会与公园局服务好》：

我们感谢林先生的投函，并已针对他在园景路的经历联系了他，当时林先生差点被一辆由工人驾驶的割草机撞倒。

同时，我们也因为没有及时回应林先生于3月3日的第一次投函《危险驾驶割草车》向他致歉。

由于事发地点当时有多个承包商在施工，因此我们需要额外的时间来确定事发的详情，包括事发确切地点和涉事人员，才能采取必要的行动。我们已向涉事的承包商发出警告，提醒他们要时刻确保公众的安全。我们也与林先生分享了上述信息，并就事件和所造成的任何不便致歉。我们也为林先生提供了直接的联系方式，以便他需要任何进一步协助时与我们联系。

国家公园局是绿化管理的牵头机构，负责范围包括管理我们的街道、公园和国有土地上的200万棵城市树木，以及自然保护区和自然区域的400万棵树木。我们非常重视公众的安全，如果在进行日常绿化管理工作时，有任何违反工作安全规范的行为，我们会毫不犹豫地采取行动。

有关我们的承包商或员工的任何反馈，公众可以通过拨打1800-471-7300（24小时热线，星期一至星期日），以及公园局网站www.nparks.gov.sg/feedback，或通过一联通（OneService）应用（https://www.oneservice.gov.sg）联系公园局。

（国家公园局道路景观处高级署长胡朝胜）