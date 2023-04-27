交流站：青少年犯错年龄下降应关注

4月12日，一名年仅12岁的男生涉嫌偷驾私人巴士，在五个小时里行驶超过数百公里的新闻令人吃惊；事隔11天后，又有另外一起发生在4月23日牛车水珍珠坊一家金铺的偷窃案，一名14岁少年涉嫌乔扮顾客，偷走两条总值2万多元的金链遭警方逮捕。在调查期间又逮捕了另一名涉嫌教唆这名少年干案的17岁少年。两起案件的嫌犯，年龄都很小，令人担忧。

复杂的网络世界很容易影响青少年，他们意志力薄弱、好奇心强、不善辨别是非善恶。而且，青少年一般习惯我行我素，想要赚快钱，得不到时甚至会引发犯罪的念头。他们的这种行事作风对社会造成一定的不安。处在叛逆期的青少年，常会把长辈的劝导当作耳边风，以及一时冲动做出愚蠢的事，因为对法律的无知甚至无视，为非作歹，最终为自己的行为付出惨痛的代价。

教育部应该积极加强培养学生品德。除了学业发展和发掘学生的潜能之外，更应着重于优良品德建设。我们的社会需要的是兢兢业业、谦虚礼貌、乐于助人和清正廉洁的人才，因为人力资源是我国赖以生存的重要条件。

从较积极的角度去看待问题，我们要如何帮助正处在叛逆期的青少年呢？这里有几个建议：

一、学校的教师应为品德欠佳的学生进行辅导，如果屡劝不听，校方还是必须给予适当的惩罚，以儆效尤。

二、我建议各中小学，应该更紧密与新加坡警察部队合作，让警员到学校帮助学生加强对犯罪行为和相关法律责任的了解，同时也让他们明白犯罪的后果是会失去生活自由。

三、教师也应呼吁学生之间多了解和关心周围的朋友。如果发现他们有困难，例如：家里的经济拮据、被他人欺负或霸凌，或精神有异常的现象，就要及时通知师长，大家伸出援手给予关心和协助。

四、学校应该尝试提供机会，让学生了解一些弱势群体的生活状况，积极组织学生参与社区服务。这不但能鼓励他们帮助他人，也可以激发出他们的潜能。

儒家思想提出的“修身、齐家、治国、平天下”，概括了个人修养与社会和谐的关系。我们一定要全力帮助孩子建立健全的人格和崇高的品德，避免他们误入歧途，将来才能成为经国济世的人才。