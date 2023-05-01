加强公园连道安全意识

最近有位不幸的行人因为过马路时看手机而被车撞倒，意外引起了人们的反思和谈论。其实很多人在公园连道上走动时，也经常心不在焉，置自己于危险中，每天早上都会看到好些危险的情况：

一、晨运的人，靠着一侧向前走着，突然毫无预警地180度回转，险些就被紧跟在后面的脚踏车撞个正着。

二、晨运团体聚集在公园连道旁，突然间会有人从群里拿着手机，退到道路中央要帮朋友拍照，使得脚踏车必须紧急刹车避让。

三、在狭窄的路段，两个朋友并肩走着，几乎占用了整条道路，谈话谈得正兴起，随后而至的脚踏车，从50米外就不停响铃通知他们让路，可是他们却没有听到，直到发现时，脚踏车已在后面。这种情况也会发生在那些一边走一边戴着耳机的人身上。

公园连道某些路段相当狭窄，对骑士和行人来说都相当危险。就算脚踏车骑得慢，老人家或小孩撞上了也必定会受伤；很多脚踏车运动团体，不是骑得飞快就是浩浩荡荡一群，对行人来说也是威胁。

大家要如何避免这些危险呢？

首先，要意识到公园连道是人和脚踏车共用的，双方应该相互礼让。

其次，在转换方向前，必须像过马路一样，停下、查看然后再走。绝对不能随意后退，往哪一个方向走，眼睛就要注视哪个方向。

最后，我们不要占满整条道路，最好一前一后行走，预留空间给其他人使用，或让脚踏车超越。运动时听音乐不是不行，但是必须留意四周的路况。

马路如虎口，公园连道也一样，大家运动时必须保持警惕，绝对不能心不在焉。