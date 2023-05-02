德国自动化厂房让人惊叹

今年4月份我参加了企业学习团，有机会第二次参访世界最大的汽车制造商，德国大众汽车制造厂。我对大众汽车制造厂的快速自动化发展，在制造金属车身方面，已能完成97％的自动化操作感到惊叹；这在2017年也只达到了70%。工厂里有几千台机械手和超大型冲压模具，用来冲压与焊接车身；只有仅剩3%须要人工完成。大众汽车还一直不断完善科研技术，未来的目标是要实现100％自动化车身架构制造流程。

大众汽车厂包括新旧厂房，旧厂房已经是历史保护建筑，外牆不能改造，只能天马行空地在有限的空间内，创造生产空间。厂房分成上下两层，上层是输送带，把各种汽车部件送到各个组装车间，下层是各机械手的组装车间。大众汽车很多年前就完成了客制化生产，客户可以订购的汽车，有一万多种组合，从车身的颜色、轮胎类型、各种汽车内部装饰，都可以客制化，在输送带上的每辆车都是为世界各地的顾客们客制化打造的。

我在参访后得到的最大启发是，只要机械设备能够完美完成所有的组装工作，基本上就不用人工操作，因为德国也和新加坡一样，面对严重的人手短缺问题。汽车内部组装的流水线，以前是全人工的，现在也已经完成15%的自动化，另外85%的人工组装部分，也会逐步发展成用机器人取代工人，这是大众汽车厂的发展方向。