交流站：秉持信念不断完善

谨答复《联合早报·交流站》刊登的郑绣方读者投函《对“华文大比拼”的意见和建议》以及袁俊读者投函《关于华文大比拼的反馈》：

我们感谢郑女士和袁先生在投函中所提出的意见。

作为“全国华文大比拼”主办方的代表，我要向关心华文大比拼的来函读者表示由衷的感谢。若没有社会大众、伙伴单位、学校、教师、家长和学生的支持，我们无法连续10年举办这项全国比赛。

决赛现场当天，部分学生和教师对按铃系统存有疑虑。举办华文大比拼的主要目的是希望学生能通过比赛的方式，感觉学习华文好玩有趣。但我们也同意，应重视同学在竞赛时，心理上的反应，不该因为技术事项让他们产生不公平感。

为此，我们在赛后与提供技术支援的供应商开会，详细讨论按铃系统的运作情况。

这套按铃系统的操作是，每当进入新一道题目，系统就会重启。重启后，哪个团队按铃最快，后端的系统屏幕就会显示出来，且系统立即“锁定”，其他团队即便按铃抢答，铃声也不会响起。

供应商指出，这套系统操作稳定，他们也在许多其他活动上使用它。供应商当天派了两位工作人员全程监督操作系统，他们从后端的屏幕看到一切运作正常，哪组先抢答成功，都清楚显示。

另外，我们（主办方）和技术团队在不同时段测试系统是否操作正常，包括4月28日晚上在商场搭完台之后、29日早上在半决赛尚未开始之前，测试方式包括模拟抢答。在比赛进行时，我们也不止一次请参赛队伍测试按铃。技术团队强调，只要系统在重启后，参赛队伍各别按铃时没有故障，系统操作就算是正常的。

回顾决赛的过程，我们应该和技术团队有更紧密的联系，及时在现场做出回应和解释。

读者也提到我个人在决赛时言语不恰当，忽略了南洋女子中学团队的感受，我想为此表达歉意。当时我的考虑是，除了南中，台上还有其他队伍，我们同样必须尊重这些参赛同学，让比赛继续进行。因为缺乏现场节目管理的经验，我没有更好地缓解气氛，是我的不足。

华文大比拼走过10年，即便在疫情的期间，我们的团队也没有松懈，迅速转战线上，秉持的信念是继续为本地的华文教育尽一分力，提高华文学习的兴趣。这次复办现场比赛有不到位的地方，我们日后会进一步改进。再次感谢公众提出的各种批评和意见。

（作者是华文媒体集团青少年受众工作群总编辑陈能端）