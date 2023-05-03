交流站：对“华文大比拼”的意见和建议

有关全国华文大比拼决赛的一些情况，我要向主办单位和主办单位的代表陈能端女士提出一些意见和建议：

一、陈女士在小学组开宝箱答题环节，给予“大佬带飞”的救命稻草提示时说，“好像被老公选中”。我想请问，一个老公在什么情况下选老婆呢？我只能联想起古代男人三妻四妾，一个老公有几个老婆可选？毕竟这是场校际比赛，现场有学生，观众有小孩和部长，这样的用词，在这种场合并不恰当。

二、在小学组抢答环节，南华小学的响铃明显有技术问题，响铃在他们没按的情况下突然响起，工作人员居然举起“OK”的手势作回应。请问他的“OK”是什么意思？是响铃只会突然响起，但现在不响了，请参赛者别在意，比赛可以继续？还是响铃会突然响起，但没有其他技术问题？为什么能这么判断呢？

主办单位代表当时也没有决定以举牌代替按铃，还叫参赛者轮流尝试按铃。轮流试按铃并不能排除其他技术问题。比如响铃同时按的时候，系统会操作正常吗？

三、在中学组抢答环节，当南洋女中的参赛者质疑主办单位关于按铃时的判断，陈女士回应说：“请尊重我们的工作人员”。参赛者并没有说或做出任何不尊重工作人员的言语或者举动。她应该回应说：“请相信我们的工作人员的判断”。

四、当南洋女中的参赛者在中学组抢答环节结尾时，提出举牌前的分数计算的疑问时，陈女士的回应并没有任何歉意，或关于事后调查的安排。虽然如她所说，“人生不是事事都如意或者公平”，但他们毕竟还是学生，需要的是鼓励，让他们看到希望，继续向他们的梦想前进。

请不要因为急着要让活动圆满结束，忽略学生的感受。我相信学生并不是想要求重来，只是希望主办单位的交代和致歉。后来主持人还是表达歉意并表示事后会调查。

五、事后我注意到工作人员前去试按台桌的响铃两次。轮流试按响铃并不能排除其他技术上的问题。请问这就是主办单位做的事后调查吗？

请主办单位就以上疑问做出回应。