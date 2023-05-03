交流站：关于华文大比拼的反馈

我在4月29日在线观看了今年的“华文大比拼”决赛，在此先感谢《联合早报》与南洋女子中学联合主办这场活动，呈献一场精彩的比赛。在此，我想提出三个反馈供主办方参考：

一、评审的专业及灵活性：小学组的抢答题环节，有一道翻译网络用语“White Hat”的题目。乐赛学校回答“白客”，却被评审以正确答案应是“白帽黑客”为由判为错误。我不同意评审的决定，因为“White Hat”更为广泛的称谓是“白客”，可参考百度百科对“白客”的定义。

二、主持人的华文素养及表达能力：小学组有一道通过四个提示猜“露”这个字的题目。主持人念出前三个提示“雨”“足”和“口”之后，两位主持人皆认不出第四个提示“夂”（折文旁，读zhōng）该怎么念，造成了尴尬的场面，令我十分诧异。此外，主持人在出题的过程中，反复使用一些英文词汇表达，例如“clear”和“OK”，我认为这种华文参杂英文的表达形式，在这类推广华文的活动上是不恰当的。作为活动的重要一环，我希望主持人应当具备一定的华文素养及表达能力。

三、网络直播的技术有缺陷：我通过早报网观看线上直播，却由于线上直播的低分辨率（清晰度），无法看清楚大屏幕上的题目。我几经搜索，也未能找到调整分辨率的选项。同时，线上直播过程中也出现卡顿和掉线等技术故障。作为《联合早报》大力推广的全国学校比赛，希望主办方妥善解决网络直播的技术缺陷，让无法亲临现场的观众有更好的观看体验。

以上反馈，望主办方认真对待及跟进，为“华文大比拼”日后取得进步。