交流站：开拓华文华语生态圈

迈入第10个年头的“全国华文大比拼”，吸引了1500名中小学生参加初赛，最终平均得分最高的六所中学及四所小学进入半决赛。

比赛章程规定，进入大决赛的队伍，各派四名学生组队；也就是说中学组24名学生，小学组16名学生。这40名学生有资格在大决赛一较高低，争取荣耀。但他们仅占参加人数的2.7%，其余97.3%的参加者则失望而归。主办方可否考虑设立表扬奖项，例如，颁给平均分数最佳的20支小学队伍及30支中学队伍，就能让另外200名学生得到表扬，自然能激励他们继续努力学好华文。

其次，从进入决赛的队伍看，中学组有四支来自特选中学（南洋女中、立化中学、德明政府中学、圣尼各拉女校）；相反的，进入决赛的小学组队伍，仅有一所来自特选小学（南华小学）。我建议来年的比赛，中小学组都设立特选学校及非特选学校组别，让更多的队伍有机会进入半决赛，以激励学生学习华文的热情。同时，各队伍中只能有一位非公民参与，而非目前的两名，让更多本地学生有机会参与。

这一次的大决赛，在商场公开举行，吸引了将近800余人到场观赛，其中不乏参赛学生的亲朋戚友，看得出比赛获得家长的热烈支持。此外，主办方共有六个单位，支持单位也有六个，这么多单位的参与，说明华文活动生态圈已经得到很好的开拓。

今年还有另一场大型活动，第九届“新空下”全国学生新谣歌唱及创作比赛。据报道，这些年来参加“新空下”活动的总人数已经达到8300人，相当令人鼓舞。主办方预计出席今年大决赛的年轻人将达到1000人，因此决赛的地点改在新加坡理工学院会议中心。从举行“华文大比拼”的经验设想，如果“新空下”也能走出校园，改在人协新建成的俱乐部举行，除了有更大的空间，更重要的是能吸引公众的关注，对开拓华文生态圈有很大的帮助。

近10年来，不少社会人士都在埋怨孩子学不好华文，而且归咎于新加坡的大环境。我觉得若要营造学习华文华语的大环境，唯有开拓更大的华语活动生态圈。希望宗乡会馆、社团组织和其他推广单位，也能一起出力，举办更多全国性使用华语的大型活动。