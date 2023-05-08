艺术民歌被淘汰了吗？

看着“华彩2023”的节目表时，我不禁心里一阵难过，一直自问，我们被淘汰了吗？我们被遗弃了吗？“华彩2023”的节目有华族舞蹈、有各族的地方戏曲、有华乐、诗乐，还有新谣等等，就是没有我们热爱的华文艺术民歌。

我们这群一生热爱华文艺术民歌的人，不久前刚在华族文化中心举办了一场“那些年来我们唱过的华文艺术民歌”，场地虽小，却全场满座，掌声不绝。这令我们感到无限欣慰。这场音乐会除了上半场的业余老歌手外，还有下半场的专业年轻歌手。我们演唱了《在银色的月光下》《白云故乡》《红豆词》《牧笛》《青春舞曲》《大江东去》《虹彩妹妹》等，歌曲都是我们这一代人从年轻一路走来的华文艺术歌曲的瑰宝。

曾几何时，华校在我国销声匿迹，华文合唱团老化了，但是，这些多少代传承下来的华族艺术民歌，就这样被遗弃了吗？从小学、中学、大学到如今年华老去，这些歌曲都伴着我们成长，陪我们走过了这一生，我们甚至把自己的一生都献给了艺术歌曲，在这一片土地上默默耕耘了一辈子。

如今举办“华彩2023”的华族文化中心，是本地推动华族文化的一个主要团体，我想请问，这些歌曲算不算是华族文化的一部分？还有那些本地华文歌曲的创作家，他们付出了一生的精力，为本地华文艺术歌曲创作出无数的佳作；例如，李煜传作曲的《窗外玫瑰花怒放》、郭永秀的《月夜泛舟》、梁荣平写的清唱剧《海的故事》和《铸钟》等等，这些努力算不算是我国华族文化的一部分？

当我看到部长在电视活动上演唱着通俗的歌曲，我感觉这一类曲高和寡的艺术歌曲，将逐渐走入历史。果不其然，在这次本地的华族文化的重点活动上，已看不到艺术民歌的节目。我们真的后继无人了吗？