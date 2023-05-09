交流站：单调高ABSD难有效降温

4月26日深夜，政府调高购买住宅房地产的额外买方印花税（ABSD），实施新一轮的房地产降温措施。冠病疫情发生以来，本地房价和房租不断上涨，主要是因为房地产市场的供需严重失衡。从购房需求来看，主要由以下三个原因促成：

一、冠病疫情改变了人们对居住空间的要求，提高了本地人购买自住房的需求；二、受地缘政治和其他国家社会经济环境影响，本地吸引了大量的投资移民，进一步推高了需求；三、不断上涨的房价和租金，提高了房地产的投资回报率，增加本地和外国投资者对房地产的兴趣。

政府提高ABSD，尤其是针对外国买家，在一定程度上可以抑制部分外国买家进场，但从长远来看也许效果有限。

首先，本地公民和永久居民购买第二套、第三套住宅的ABSD比例不高，难以有效遏制本地投资者的投资兴趣。本地公民和永久居民购买第二套住宅的ABSD只提高了3％和5％，购买第三套也只提高了5%。以一套售价200万元的公寓计算，第二套房只比原来增加了6万元或10万元的成本，第三套房也只比原来增加了10万元的成本。在目前房子租金高涨的情况下，购房所增加的额外成本还是能够负担的。

其次，住房成本无法遏止来本地工作、生活的富裕人士的住房刚需。大幅提高外国买家的ABSD，或许只能影响部分外国中产人士的购房需求。冠病疫情发生以来，短短三年，在本地的家族理财办公室已由疫情前的400家飙升到1400家，其中不少来本地设立家办的人士，都是准备拖家带口要在本地工作和生活，甚至是要移民本地的。对他们而言，翻倍的ABSD虽然增加了购房成本，但他们不太可能因此牺牲自身的生活品质，而改为长期租房。消费价格指数上涨影响的往往是中低收入阶层的消费习惯，而无法改变高收入群体已有的生活与消费习惯。同理，ABSD的提高也无法阻挡富豪在本地买房置业的计划。

最后，ABSD的提高，可能会进一步推高房租。这项措施将影响中产阶层人士的购房计划，进一步加剧租赁市场的供需失衡，从而推高本地的房租。房租的上涨，又会进一步提高房子的投资收益，激发更多投资者进场的兴趣。同时，房租价格持续上涨，也不利于本地社会经济的健康发展。