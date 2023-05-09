交流站：不是所有外国人须付ABSD

政府在4月26日深夜宣布新一轮房地产降温措施，把购买住房地产的额外买方印花税（ABSD）调高3至30个百分点。外国买家须付的ABSD的调整幅度最大，从30％调高至60％。新加坡公民须支付的ABSD，调整幅度相对较小，只有3％和5％。

政府之所以这样做，《联合早报》已有详细报道。我想提出的是，我在5月1日收到一则电邮，述说最近有四名外国买家须付60％的ABSD，同时也有四名美国买家不须付60％的额外买方印花税。

当我看到电邮时，当下认为一定是假消息。这怎么可能？一定是别有用心的人在搬弄是非，故意要破坏新加坡的声誉。可是过不久，朋友又转来新加坡国内税务局发出的公文，声明根据国与国之间的自由贸易协定，有些外籍人士可以亨有新加坡公民在额外买方印花税上的同等待遇（Foreigners Eligible for ABSD Remission under Free Trade Agreements）。这些国家包括冰岛、列支敦士登、挪威、瑞士和美国。

相信很多国人都不知道，我国在和外国签署自贸协定时，可能有很多不同的内容，这是可以理解的。因为这牵涉到国与国之间的关系，或当时的地缘政治因素。无论如何，最重要的是能够达到互惠互利的目标。

我所担心的是，如果有些外国人移民到美国，成为美国公民，当他们知道有以上的优惠，是否会借机来新加坡投资房地产。或是其他人利用他们的名义来新加坡投资，可能因此将房价炒得更高。希望税务局在这方面会有相应的对策。