交流站：平衡住屋需求与欲望

“居者有其屋”计划是建国总理李光耀，为了解决当年严重的屋荒问题提出的。李光耀当时一心只想着改善国人的生活，让人民过上安稳的好日子。后来他真的办到了，人们今天才能享有高质量的生活水平。

独立之初，生活艰苦，能居有定所就很满足了。那时的人过惯甘榜生活，虽然卫生条件差，但消费便宜，而且有浓厚的守望相助精神。

由于国家快速发展，甘榜得让路兴建政府组屋，许多人只得跟着搬迁。当初入住组屋的消费增加，人民一开始不太适应，有些连付首期的钱都没有。后来政府修改公积金条例，让人民可以动用公积金购买组屋，解决了钱的问题。

那个年代开辟新镇，组屋建在任何地方，经过抽签分配后国人都得接受。老一辈都不会太计较，申请组屋纯粹是为居住的基本需要，没有太多其他考量。

时过境迁，国人申请组屋已不像过去，现在参杂了许多个人欲望的考量，组屋能满足人们的基本需求，可是要满足人们的欲望还真是个无底洞。

建屋发展局这么多年来，兴建了无数各类型的组屋，时至今日已有约80％的国人都是“居者有其屋”计划的受惠者。为了与时并进，政府也尝试满足国人对提升居住环境的愿望，推出了执行共管式公寓。

过去建在新镇的组屋，虽然比较便宜，但是交通不太方便，基础设施不完善，又无法住靠近长辈，因此申请者相对较少。可类似建在广东民路的达士岭组屋，开始接受申请时国人都一窝蜂地抢购，因为那里靠近市区，又有美景可欣赏，日后转卖时还可以高价出售。

成熟组屋区转售时一般都可以卖高价。购买转售组屋的人主要是想选择理想地点的首购族。他们觉得新镇不方便，宁可购买成熟组屋区的转售组屋。由于转售组屋供不应求，交易非常火热，导致每个季度的售价不断飙升，使首购族忧心和不满。建屋局接下来要如何在购屋者的需求与欲望中取得平衡，很考验第四代领导人的智慧。