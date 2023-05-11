交流站：新加坡曾打捞与购买外国沉船文物

阅读了《联合早报》两篇有关重视海底沉船文物的投函，我也想略谈过去新加坡曾打捞与购买外国沉船文物的一些事情。

《联合早报》曾在2021年6月17日刊登了卢凌之《我国海域发现两艘沉船及大量文物》的新闻报道。2015年，海洋考古学家在新加坡海域发现两艘沉船。第一艘沉船在白礁西北约100米的海底，可追溯至14世纪，它装载的中国瓷器包括大批龙泉青瓷与元代青花瓷器。第二艘沉船在白礁以东约300米海底处被发现，是名为“Shah Munchah”的印度商船，于1796年沉没海底，所载货品包括中国陶瓷、铜合金、玻璃和玛瑙制品等。

新加坡文物局文化遗产研究与评估司长杨克翔当时说：“这两艘沉船上广泛且数量众多的文物，为新加坡早期及本地区海上贸易历史带来宝贵的见解，反映了19世纪前新加坡的连通性。我们将继续研究它们的重要性，并设法推广这些知识，让更多人了解这些文物和新加坡的海事历史。”两艘沉船宝物超过9公吨，2021年被打捞后，曾经在文物局属下的博物馆公开展览。

早在2005年，新加坡文物局购买了公元830年左右的阿拉伯帆船“黑石号”的沉船物，该船于1998年在印尼苏门答腊东南部勿里洞岛1.6公里外的海底被发现。杨荣文《凝思集》对此事也有记载，原文如下：“2018年，亚洲文明博物馆举办了公元9世纪勿里洞沉船（Belitung Shipwreck，又名“黑石号沉船”）的展览。我担任贸易及工业部长期间，新加坡就开始收购沉船中的珍品。经谈判，我们成功降低了收购价格。当时没人竞价。资金来自新加坡旅游局的储备金和邱氏基金。这艘9世纪的唐代沉船，或许是当今世界最重要的唐代遗产。当年，船中的物件正在运往中东。出水文物中，大约有6万5000件来自中国不同窑炉的陶器，当中许多刻有阿拉伯文字。有一小批金银器以伊斯兰风格设计，还有几件装饰题材为椰枣纹的青花瓷盘，异常珍贵。”

出土文物或出水文物，都应该受到重视，给予保留与研究，因为它们都属于世界文化遗产。这也是人类文明历程的智慧结晶。