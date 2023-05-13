交流站：如何面对瞬息万变的未来

近日一个由人工智能合成改编版的《流星雨》音乐视频，在网络走红，国会议长陈川仁还在自己的社交媒体平台上转发，表示这是新加坡的“G4”。

我们的国会殿堂开始出现更多元的声音，社会的思维也和以往不同。无论是废除377A，还是反思我国唯才是用制度，国人似乎更勇于表达自己的意见。

对新加坡这个弹丸小国来说，这无疑是重大的挑战。我国本就是一个多元种族、多元文化的社会，当中必然会存在许多分歧。

不久前我们的免付费电视频道里，播出了两个牵涉性少数群体（LGBT）内容的剧集；在废除377A之前，大家或许很难想象会有这类型的剧情，出现在本地电视频道上。

当然，不是所有人都欢迎这种改变。有些人觉得“一男一女”的婚姻才是神圣的，其他“另类的生活方式”不应该被鼓励。有些人则是认为，从古至今都一直存在着各类型的人际关系，也不都是所谓的受西方文化影响。非异性恋者的关系也应受到尊重，而不是歧视。

教育部日前公布的教育改革，也意图改变国人过度重视考试与成绩的心态。2002年当大家观看电影《小孩不笨》时，大概没有预料到20多年后的新加坡教育，会出现这么大的改变。

许多家长都觉得，这些改变凸显了一个“乱”字。孩子到最后，也不都得参加小六会考和中学会考吗？所谓“吃得苦中苦，方为人上人”，这一点学习的苦都吃不了，将来要怎么办呢？然而，少了一些标签，或许真能稍微改变人们的偏见，对学生的学习和心理健康未必不是一件好事。况且，目前的考试与以往截然不同，不仅要掌握知识，还要懂得运用知识，再也不能单靠死记硬背来应付了。

未来的世界变幻莫测，再也没有任何一份职业是所谓的“铁饭碗”，唯有不断创新才能继续生存下去。

新加坡第四代领导班子已逐渐成型，并会在不久的将来接棒领导新加坡。他们须要在极为不确定的未来政治环境，和两极化的世界氛围中，领导新加坡走出下一个50年。

“改变”不是一个“结果”，而是一个“过程”。究竟“G4”会陪大家去看“流星雨”，还是面对“狂风暴雨”，总之“不会迷失方向”才是最重要的。